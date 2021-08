La presse catalane pleure le départ de Lionel Messi au PSG: «Ça fait mal»

C’est une véritable page qui se tourne du côté de Barcelone, où Messi évoluait depuis le début de sa carrière et une nouvelle histoire qui démarre au PSG, qui espère enfin mettre la main sur son rêve suprême : remporter la Ligue des champions.

« C’est fini », a titré en français le Mundo Deportivo dans sa Une du jour. « Ca fait mal ! », a pour sa part écrit Sport, l’autre quotidien catalan de référence.

Face au désarroi de la Catalogne, la presse madrilène se montrait-elle plus second degré. « Paris est une fête », a affiché As dans sa Une du jour, alors que Marca n’a pas hésité à employer des mots forts devant le transfert choc de la Pulga : « Messi arme la révolution française ».

Enfin du côté de la presse française, on se réjouissait forcément de voir débarqué une telle superstar dans le pays. « Ici c’est Messi », s’est enthousiasmé le journal L’Équipe dans sa Une, alors que Le Parisien s’est tout simplement contenté d’un… « Parisien ! ».