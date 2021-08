«Je suis déterminé à construire quelque chose de grand»: les premiers mots de Lionel Messi au PSG

C’est officiel, Lionel Messi est désormais un joueur du Paris Saint-Germain. Le club a confirmé la nouvelle ce mardi soir, via ses réseaux sociaux. Et en attendant la conférence de presse prévue ce mercredi à 11h, Messi a déjà livré ses premiers mots en tant que joueur parisien ce mardi.

« Je suis impatient de débuter un nouveau chapitre de ma carrière à Paris. Le club et sa vision sont en parfaite adéquation avec mes ambitions. Je sais à quel point les joueurs et le staff sont talentueux ici. Je suis déterminé à construire, à leurs côtés, quelque chose de grand pour le club et pour les fans. J’ai hâte de fouler la pelouse du Parc des Princes », a déclaré La Pulga dans des propos relayés par le PSG dans un communiqué.