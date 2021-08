Ventes en hausse pour Ahold Delhaize qui ressent tout de même les assouplissements

Le groupe de supermarchés Ahold Delhaize a connu une légère hausse de son chiffre d'affaires au deuxième trimestre avec des ventes nettes de 18,6 milliards d'euros, en progression de 3% à taux de change constants. Une croissance a été enregistrée aux Pays-Bas et en Belgique mais les Etats-Unis connaissent un recul. Les mesures corona ont été assouplies plus tôt dans ce pays et les Américains avaient fait plus de réserves l'an dernier.