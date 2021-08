Le magnifique message de Christian Eriksen a une petite fille de 9 ans qui doit se faire opérer du cœur (vidéo)

Victime d’un malaise cardiaque lors de l’Euro 2020, Christian Eriksen a adressé un magnifique geste à l’attention d’une petite fille de 9 ans, qui s’apprête à subir une opération au cœur, similaire à la sienne.

Après avoir reçu une lettre de la fillette, le joueur de l’Inter Milan a pris le temps de lui envoyer un beau message de soutien, en vidéo : « Merci pour ton adorable lettre, je l’ai lue cette nuit. J’espère que tu es prête, que tu te sens à l’aise, sereine avant de vivre cette opération. Je sais que ce n’est pas drôle du tout, mais je suis sûr que les docteurs savent ce qu’ils font et qu’ils vont t’aider. Comme moi, tu vas te remettre sur pied après cela. Je te souhaite le meilleur et j’espère qu’un jour on se croisera dans le futur. »