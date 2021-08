Toujours pas d’officialisation pour Romelu Lukaku à Chelsea: voici la raison pour laquelle le transfert du Belge se fait attendre

Le transfert du siècle est acté. Lionel Messi n’est plus un joueur du FC Barcelone mais bien du PSG, avec qui il a signé pour deux années plus une en option. L’arrivée en grande pompe du sextuple Ballon d’or doit amener le club parisien dans une nouvelle dimension sportive et économique. Avec un objectif précis : remporter la Ligue des champions.