Un penthouse à Woluwe-St-Lambert pour 555.000 euros (photos)

Situé à Woluwe-St-Lambert, ce penthouse profite d’une situation idéale par rapport à de nombreuses facilités : écoles, commerces, transports… Il se trouve dans un immeuble des années 1970 mais son espace intérieur a été soigné et aménagé avec beaucoup de rangements intégrés, un système audio, une cuisine bien équipée, etc. Le penthouse permet la mise en place de deux suites complètes avec leur salle d’eau et leur dressing. Il est aussi et surtout équipé d’une vaste terrasse bien orientée. 1 Situation Cet appartement se trouve au 8e et dernier étage d’un immeuble situé à Woluwe-St-Lambert, au cœur d’une avenue qui compte d’autres bâtiments similaires. On trouve à proximité immédiate plusieurs écoles (dont celle européenne), les cliniques universitaires St-Luc ou encore le Woluwe Shopping Center et d’autres commerces accessibles en 5 à 15 minutes de marche. L’appartement est également bien situé par rapport aux transports puisqu’on trouve plusieurs arrêts de bus à quelques dizaines de mètres, ainsi que les stations de métro Rodebeek, Vandervelde ou Alma à une dizaine ou une quinzaine de minutes à pied. Il faut compter à peine cinq minutes pour rejoindre en voiture la E40.

2 Etat général La construction du bâtiment qui accueille l’appartement remonte à 1977. L’appartement en lui-même possède quelques éléments techniques plutôt anciens comme ses châssis en double vitrage ou la chaudière au mazout commune. La tente solaire sur la terrasse sera également à remettre en état et la salle de bain en marbre pourra profiter d’un petit rafraîchissement. L’appartement est néanmoins soigné et a subi des rénovations en 2010. On y retrouve de nombreux rangements intégrés, des espaces modulables mais aussi des équipements comme l’air conditionné et un système audio. La salle de douche est contemporaine, tout comme la cuisine, qui est particulièrement bien équipée. Bref, il n’y a pas de gros travaux à prévoir dans l’immédiat.

3 Disposition L’ascenseur de l’immeuble monte jusqu’au 7e étage et il faut ensuite emprunter une volée d’escaliers pour rejoindre le penthouse. Comme celui-ci est issu de la réunion de deux appartements, il dispose de deux portes d’entrée. La principale donne sur un hall avec vestiaire et WC qui débouche sur un salon. A côté de celui-ci se trouve une suite avec chambre, dressing, salle de bain et coin bureau. De l’autre côté du salon, un hall avec rangements permet de rejoindre la cuisine ouverte sur la salle à manger. Toutes ces pièces de vie sont lumineuses car agrémentées de baies vitrées donnant sur la terrasse. Près de la cuisine se trouve un espace idéal pour une deuxième suite puisqu’on y retrouve une salle de douche, une buanderie et une pièce pouvant servir de chambre. Le penthouse est complété par une terrasse de 80 m2, une cave et un garage en option.