La fréquentation au Brussels Airport en juillet à la moitié de son niveau d'avant-crise

Une amélioration continue a été observée de semaine en semaine le mois passé, de 43% des taux de fréquentation de juillet 2019 durant la première semaine de juillet à 50% durant la quatrième semaine. Brussels Airport enregistre également plus de passagers au départ que de passagers à l'arrivée au cours de ce mois, comme c'est toujours le cas pour cette période.

Les 10 destinations les plus populaires du mois écoulé sont l'Espagne, la Grèce, l'Italie, le Maroc, la Turquie, le Portugal, la France, l'Allemagne, les États-Unis et la Suisse. La Grèce (79% des chiffres de 2019) et le Maroc (114% des chiffres de 2019) avaient la cote.