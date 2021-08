«Je pense être au bon endroit pour gagner une nouvelle Ligue des champions»: suivez la présentation de Lionel Messi au PSG en direct vidéo

Ce mercredi, l’Argentin va être présenté, et prendre la parole sur le coup de 11h, lors d’une conférence de presse organisée dans l’auditorium du Parc des Princes.

– « Ça a été très dur de partir de Barcelone car cela représente beaucoup d’années pour moi et c’est dur de changer comme cela. Mais depuis mon arrivée ici je ressens un bonheur immense. »

– « Après le communiqué du Barça, le PSG a pris contact avec moi et tout a été très vite. »

– « C’est un bonheur énorme de partager mon quotidien avec des joueurs extraordinaires comme Neymar et Mbappé. »

– « Je ne sais pas quand je pourrai jouer. Je reviens de vacances. J’ai arrêté de jouer pendant un mois. Je devrai quand même faire une petite présaison et dès que je serai prêt je jouerai. J’espère que ce sera le plus tôt possible. »

– « J’espère être à la hauteur, et j’espère que ce serait une saison extraordinaire pour les supporters. »

– « Parfois on peut avoir la meilleure équipe du monde et ne pas gagner la Ligue des champions. Parfois ça se joue à des détails. Paris le sait. Ils ont déjà été proches de gagner. Je ne sais pas ce qu’il faut exactement mais il faut être unis. Après il faut un petit peu de chance, mais il faut aussi la provoquer. C’est une compétition spéciale et c’est ce qui la rend si importante. Tout le monde la veut. »

– « Mon objectif est de pouvoir soulever une nouvelle Ligue des champions, et je crois que je suis au bon endroit. »

- « J’ai suivi la Ligue 1 ces dernières années. Elle s’est beaucoup développée. Beaucoup d’autres équipes se sont renforcées et voudront battre le PSG l’an prochain. »

