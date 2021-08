Championnats d’Europe de cyclisme: Remco Evenepoel défendra les couleurs de la Belgique à Trento

Champion d’Europe du contre-la-montre en 2019, Evenepoel, 21 ans, s’alignera sur le chrono et sur la course en ligne dans le Trentin. Il s’agira de son deuxième retour en Italie depuis sa chute sur le Tour de Lombardie en août 2020 qui l’avait écarté de la route pour neuf mois. En mai dernier, il avait participé au Tour d’Italie mais avait abandonné lors de la 18e étape.

« Après tout ce que j’ai enduré, remporter les championnats d’Europe signifierait énormément », a réagi Evenepoel sur le site de l’organisation. « J’ai travaillé dur pour revenir de ma blessure. Mon Tour d’Italie avait bien commencé même s’il ne s’est pas terminé de la meilleure des manières. Les JO ne se sont pas déroulés comme prévu non plus. Maintenant, je me prépare pour être en forme pour les championnats d’Europe en prenant du rythme de course et en travaillant mon explosivité. »