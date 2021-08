Bourse de Bruxelles - Le Bel 20 poursuit prudemment sa progression

Solvay (117,80) était en tête des hausses avec un gain de 1,5 pc, UCB (96,78) progressant de 1,3 pc tout comme arGEN-X (268,90) et Galapagos (51,00). Colruyt (48,31) valait 1,1 pc de plus que la veille, Ahold Delhaize (27,43) gagnant 2,2 pc après résultats. Proximus (17,46) et Telenet (32,02) cédaient 0,5 et 0,1 pc, Orange Belgium (19,70) et bpost (8,50) perdant par ailleurs 1 et 1,7 pc. Sofina (386,20) et Aedifica (122,70) cédaient 0,6 pc, ce que gagnait Ackermans (148,20),

Euronav (6,85) et Jensen (31,00) progressaient de 2 et 2,3 pc, Tessenderlo (36,60) gagnant 2,4 pc tandis qu'AudioValley (3,79) bondissait de 8,3 pc. Kinepolis (44,06) et D'Ieteren (139,40) reculaient par contre de 2,2 et 1,7 pc, Roularta (13,80) abandonnant 2,1 pc. Nyxoah (27,15), Biocartis (3,73) et Mithra (19,94) étaient enfin négatives de 1,3 pc, IBA (16,66) remontant de 1,2 pc.