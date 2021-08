Les matches de Lionel Messi au PSG diffusés en Belgique? Eleven intéressé par la Ligue 1

Depuis l’été 2018, plus aucune chaîne belge ne diffuse la Ligue 1 française. Une situation qui pourrait évoluer avec l’arrivée de Lionel Messi au Paris Saint-Germain.

Eleven, dernier opérateur belge détenteur des droits du championnat de France, qui diffuse déjà la Liga, la Bundesliga et la Serie A, serait en effet à nouveau intéressé par la diffusion de la Ligue 1 où les stars qui attirent les téléspectateurs sont de plus en plus nombreuses...