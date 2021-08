Coronavirus en France: «La crise n’est pas derrière nous», avertit Macron

La crise sanitaire n’est pas derrière nous, très clairement, nous allons vivre pendant encore plusieurs mois avec le virus », a averti mercredi Emmanuel Macron en alertant sur la « situation dramatique » en Guadeloupe et Martinique.

Outre la flambée des cas dans les Antilles, où se profile « un scénario d’urgence », Emmanuel Macron a souligné « l’état des lieux préoccupant » en régions Provence-Alpes-Côte d’Azur, Corse et Occitanie, où le taux d’incidence dépasse les 500 cas pour 100.000 et fait craindre une montée de la pression hospitalière. »

Il s’agit d’une « situation dramatique » aux Antilles, où « l’augmentation des contaminations se traduit par une explosion des formes graves » de Covid-19 et une saturation des hôpitaux. La vaccination y est trois fois plus faible qu’en métropole, ce qui offre « la démonstration cruelle » que « la vaccination est le moyen le plus efficace » face au virus, a plaidé le chef de l’État.

« Un scénario d’urgence est aujourd’hui devant nous » dans les Antilles, qui « implique la solidarité inconditionnelle de la Nation », a-t-il insisté.