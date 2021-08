Sotieta Ngo, directrice du Ciré (Coordination et initiatives pour réfugiés et étrangers): «Mettons fin aux expulsions vers l’Afghanistan!»

Les Talibans gagnent du terrain en Afghanistan, la Belgique doit-elle maintenir son examen au cas par cas des demandes d’asile ? Surtout, doit-on suspendre les retours forcés ? A ce stade, la Belgique s’y refuse. Alors que les Pays-Bas, quant à eux, cesseront les expulsions durant les six prochains mois. Le secrétaire d’Etat à l’Asile et la Migration, Sammy Mahdi (CD&V), nous précisait-on mardi, « évalue la situation ». La pression s’accroît. Directrice du Ciré (Coordination et initiatives pour réfugiés et étrangers), Sotieta Ngo interpelle le gouvernement fédéral…

« Il faut mettre fin au cynisme, qui domine, nous dit-elle. Vous savez que dans un courrier récemment à la Commission européenne, avec des homologues européens, notre secrétaire d’Etat réexplique qu’il ne faut pas créer un “appel d’air”… Vieux concept, toujours aussi injuste, alors que la situation en Afghanistan est explosive, et que les ambassadeurs de l’Union européenne sur place ont appelé eux-mêmes à suspendre les renvois forcés. Ne parlons même pas d’obligation morale, je dirais qu’ici, c’est juste avoir conscience d’un ordre de priorités, où il est question avant tout de la protection de populations concernées, menacées. Et puis, il faut savoir que celles et ceux qui fuient l’Afghanistan prennent la route pour la toute grande majorité, que c’est un périple de plusieurs mois, parfois de plusieurs années avant d’arriver en Europe, chez nous, alors, vous voyez, l’“appel d’air”…