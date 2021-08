Mercato: Lucas Ribeiro Costa quitte le Sporting de Charleroi pour Mouscron

Barré à Charleroi, il n’avait pas réussi à se faire une place dans l’effectif d’Edward Still. Alors que le coach carolo ne veut pas d’un groupe trop large, l’ancien joueur de Virton et du RWDM ne pouvait d’ailleurs pas toujours participer aux entraînements, à l’instar de Gjoko Zajkov et Yunus Bahadir et il ne figurait même plus dans la liste des joueurs non repris pour le match de dimanche dernier à OHL. Dès lors, un départ – au moins en prêt – était la meilleure option pour le joueur de 22 ans afin de disposer du temps de jeu qu’il n’aurait pas eu à Charleroi.