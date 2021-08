France: la campagne de vaccination pour la troisième dose débutera mi-septembre

« Les rendez-vous ouvriront dès la fin du mois d’août, début du mois de septembre, pour une campagne de rappel qui débutera à la mi-septembre », a indiqué M. Attal. « La liste des populations concernées sera établie par la haute autorité de santé », a-t-il ajouté. Un peu plus tôt, en ouvrant un conseil de défense sanitaire, le président Emmanuel Macron avait évoqué des « rappels de vaccination pour les personnes âgées de plus de 80 ans et particulièrement vulnérables dès la rentrée ».