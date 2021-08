De Pastore à Messi: 10 ans de transferts d’un Paris galactique

Le PSG est sans doute en train de réaliser l’un des plus beaux mercatos de son histoire. Gianluigi Donnarumma, Sergio Ramos, Georginio Wijnaldum et enfin Lionel Messi sont tous arrivés gratuitement dans la capitale cet été. Seul Achraf Hakimi est arrivé contre une indemnité de 60 millions d’euros. Avec Neymar, Mbappé ou encore Verrati, le club francilien est en train de bâtir une équipe digne des Galactiques du Real Madrid en leur temps. Cela a été possible grâce aux Qataris qui ont repris le club à l’été 2011 et dont l’objectif a toujours été de remporter la Ligue des Champions. Si beaucoup de stars sont arrivées au club depuis, certaines périodes de transferts ont également été marquées par des flops. 2011 : Pastore et l’amorce du projet qatari À l’été 2011, le club change de dimension grâce à l’arrivé des Qataris à la tête du club. Les dirigeants se montrent ambitieux et mettent une enveloppe de 100 millions d’euros sur la table pour les transferts. Après les arrivées effectuées par l’ancienne direction (Nicolas Douchez, Kevin Gameiro), le mercato parisien se concentre en Italie avec les recrutements de Salvatore Sirigu (Palerme), Jérémy Ménez (AS Rome) et Mohamed Sissoko (Juventus). La grosse tête d’affiche sera bien sûr Javier Pastore, transféré de Palerme pour 42 millions d’euros. Thiago Motta (Inter), Maxwell (Barcelone) et Alex (Chelsea) arriveront au mercato d’hiver. Le PSG ne finira cependant que deuxième du championnat de France, derrière Montpellier.

2012 : Changement de dimension avec Ibrahimovic et David Beckham Déterminés à conquérir la Ligue 1 et à être compétitifs en Ligue des champions, les dirigeants du PSG décident de frapper fort sur le marché des transferts avec l’arrivée de Zlatan Ibrahimovic en provenance de l’AC Milan. Thiago Silva aussi son coéquipier. Marco Verratti, âgé de 19 ans à peine, acheté au club de Pescara, débarque dans l’anonymat. Ezequiel Lavezzi (Naples) et Gregory Van der Wiel (Ajax Amsterdam) viendront renforcer l’attaque et la défense parisienne. Pendant le mercato d’hiver, Lucas Moura (Sao Paulo) et David Beckham (Los Angeles Galaxy) viendront grossir les rangs parisiens. Le club sera champion de France et sera éliminé en quart de finale de Ligue des Champions.

2013 : Cavani débarque En 2013, Paris fait de nouveau sauter la banque en recrutant Edinson Cavani, auréolé du titre de meilleur buteur de Serie A la saison précédente avec 29 buts du côté de Naples. Il est transféré pour 64,5 millions d’euros, un nouveau record en France. Il partira sept ans plus tard en tant que meilleur buteur de l’histoire du club. Marquinhos, alors âgé de 19 ans, arrive en provenance de l’AS Rome. Le mercato parisien sera complété par les arrivées de Yohan Cabaye (Newcaslte) et Lucas Digne (Lille).