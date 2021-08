Nouveaux rappels de produit: ce qu’il faut craindre de l’oxyde d’éthylène

La liste des produits retirés pour présence d’oxyde d’éthylène s’allonge encore. L’Afsca a lancé la chasse à cette substance, présente dans plusieurs lots de glaces, barres de céréales et plus encore. Sa présence est liée, selon les aliments, soit aux épices soit à la présence de gomme de caroube. Indiquée sous le nom d’additif E410, la gomme de caroube est utilisée comme épaississant dans de nombreuses préparations rappelées, telles que les glaces ou les sauces.

La principale cause de sa présence dans les aliments est son utilisation agricole. Il s’agit en fait d’un antifongique et antibactérien. Dans certaines cultures, comme celle de certaines graines ou d’épices, il est répandu sous forme de gaz pour lutter contre la salmonelle et la moisissure. En Europe, la réglementation en la matière est très stricte. Son utilisation est interdite. Sa présence dans les aliments importés est quant à elle tolérée, mais dans des quantités infimes, allant de 0,01 milligramme par kilo pour certaines graines à 0,05 milligramme par kilo seulement pour les épices. C’est en Inde, notamment, que la réglementation plus souple permet l’épandage et donc sa présence.