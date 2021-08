Thibaut Courtois en couple avec le mannequin israélien Mishel Gerzig: «C’est l’amour de ma vie»

Le Diable rouge Thibaut Courtois n’est plus un coeur à prendre. Sur Instagram, le réseau social connu pour ses partages de photos, le joueur a publié un cliché de lui et du mannequin israélein Mishel Gerzig. En légende, on peut lire "L'amour de ma vie", écrit en hébreu. La jeune femme de 24 ans est assez populaire sur Instagram, où elle compte plus de 160 000 followers. Après la fin de l’Euro 2020, Courtois avait été aperçu sur un yacht au large d’Ibiza en compagnie de Mishel Gerzig.

Pour rappel, le gardien belge est le père de deux enfants issus d’une relation précédente avec l’Espagnole Marta Dominguez. La fille Adriana a six ans et le fils Nicolas a quatre ans.