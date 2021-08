Shamir officiellement prêté, le Standard va accueillir un médian congolais

Le Standard tient, après l’ailier norvégien Aron Dönnum, son deuxième transfert entrant. Si l’officialisation n’est pas encore intervenue, il ne fait plus aucun doute désormais que Glody Likonza (23 ans) liera dans les prochaines heures sa destinée à celle du club liégeois, sur base d’un contrat d’une durée de quatre ans. C’est d’un médian offensif congolais qu’il s’agit, que le Standard a été chercher, comme Merveille Bokadi et Jackson Muleka, mais aussi Christian Luyindama et Jonathan Bolingi avant eux, au TP Mazembe où il évolue depuis 2017, après avoir été formé à la Katumbi Football Academy.

Glody Likonza connaît déjà (un peu) la Belgique. Victime le 25 octobre 2020 d’une déchirure du ligament antérieur du genou gauche lors d’un match entre le TP Mazembe et le Daring Club Moterna Pembe, alors qu’un accord avait été trouvé avec Saint-Etienne pour qu’il démarre à Geoffroy-Guichard sa carrière européenne, il avait été opéré à l’hôpital Erasme à Bruxelles. Il était ensuite resté en Belgique pour entamer sa longue rééducation, avant de la terminer à Lubumbashi et de reprendre au mois de mai dernier les entraînements collectifs avec Mazembe.