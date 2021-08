Qualifications pour la Coupe du monde 2022: les supporters admis au stade pour le match Belgique-Tchéquie

Pour assister au match, les supporters de plus de 12 ans devront être munis d’un COVID Safe Ticket. Il permet de déterminer que chaque supporter aura été soit vacciné complètement depuis au moins deux semaines, soit testé négatif sur base d’un test PCR fait dans les 48 heures, soit testé négatif sur base d’un test rapide fait dans les 24 heures, soit guéri d’une infection au covid-19 dans les 6 mois.

Cependant, les supporters ne pourront pas faire le déplacement à Talin et Kazan pour les matchs face à l’Estonie (le 02/09) et la Biélorussie (08/09). La FIFA et l’UEFA ont décrété que les matchs en déplacement se joueront sans supporters des équipes visiteuses suite à l’évolution de la pandémie en Europe.