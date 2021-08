Chili: accord pour éviter une grève dans la plus grande mine de cuivre du monde

Ils réclamaient une prime unique en reconnaissance de leur travail pendant la pandémie de Covid-19, "équivalente à 1% des dividendes perçus par les propriétaires". Et également un plan de développement de carrière et des avantages en matière d'éducation pour leurs enfants.

Selon le syndicat, dans un contexte de hausse historique du prix du cuivre sur les marchés internationaux, qui a dépassé les 10.000 dollars par tonne, la mine d'Escondida prévoit de dégager plus de 10 milliards de dollars de revenus cette année.

Détenue par les Anglo-Australiens BHP (57,5%) et Rio Tinto (30%) ainsi que le Japonais Jeco (12,5%), cette mine à ciel ouvert est située dans le désert de l'Atacama, dans le nord du Chili, à plus de 3.000 mètres d'altitude. Y sont extraites environ 1,1 million de tonnes de cuivre par an.

C'est dans cette même région qu'en 2010, 33 hommes avaient été bloqués à 700 mètres sous terre pendant 69 jours à la suite d'un effondrement dans la mine de Copiapo.

Le Chili est le premier producteur mondial de cuivre, avec 28% de la production mondiale. Ce minerai, dont une grande partie est exportée vers la Chine, le plus grand consommateur mondial, représente 10 à 15% du PIB de ce pays d'Amérique du Sud.

En 2017, les travailleurs d'Escondida avaient organisé une grève de 44 jours, la plus longue de l'histoire minière chilienne. Ce mouvement social avait entraîné 740 millions de dollars de pertes pour l'entreprise et une contraction d'environ 1,3% du PIB du Chili.