Coronavirus: les supporters ne pourront pas suivre leur équipe nationale à l’étranger en septembre

Les supporters de football ne seront pas autorisés à assister aux matchs internationaux de leur équipe nationale à l’étranger prévus en septembre, et ce à cause du nouveau pic épidémique que connaît l’Europe, ont informé la Fifa et l’UEFA aux différentes fédérations nationales. Les qualifications européennes pour la Coupe du monde 2022 reprennent début septembre, deux mois à peine après la fin de l’Euro 2020.

La décision s’applique à tous les matches ayant lieu en septembre et sera réexaminée pour les fenêtres internationales prévues en octobre et novembre.