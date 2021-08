Tour de Pologne: Fernando Gaviria s’impose au sprint lors de la 3e étape (vidéo)

Fernando Gaviria (UAE-Team Emirates) a remporté mercredi la troisième étape du Tour de Pologne (2.UWT), liant Sanok et Rzeszów, la plus longue des sept étapes de ce tour cycliste (226.4km). Dans un sprint massif au sein d’un peloton décousu, le Colombien est parvenu à jaillir pour devancer d’un cheveu le Néerlandais Olav Kooij (Jumbo-Visma) et l’Allemand Phil Bauhaus (Bahrain - Victorious).

En fin de course, avec une route devenue plus plate dès le 160e km, l’échappée a peiné à garder son avance. Trois coureurs, Lionel Taminiaux, l’Australien Simon Clarke (Qhubeka NextHashet) et le Néerlandais Taco Van Der Hoorn (Intermarché) ont résisté et conservé une trentaine de secondes par rapport au peloton, mais la tâche est devenue trop compliquée. Ils ont été repris à 2 km de la ligne.