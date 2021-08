Les U17 d’Anderlecht en démonstration contre le PSG avec une victoire 5-2 (vidéo)

Les U17 anderlechtois ont offert une démonstration ce mercredi à Neerpede, face à leurs homologues du PSG (5-2). L’équipe mauve entraînée par Stéphane Stassin menait 5-0 à dix minutes de la fin, après avoir donné une leçon de football aux Parisiens. Ceux-ci ont réduit le score en fin de rencontre mais l’essentiel était fait depuis longtemps pour le RSCA grâce à des buts de Monti (3), Diallo et Duranville. On soulignera, entre autres, la superbe action du prodige Bounida amenant le 5e but.