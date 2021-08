Inondations: la Flandre propose des logements aux sinistrés wallons

Concrètement, Wouter Beke a écrit à tous les propriétaires de résidences-services du Limbourg et du Brabant flamand (provinces voisines de celle de Liège) pour savoir combien de places étaient libres (sur les mille reconnues). L’idée est ensuite de transférer la liste vers la plateforme d’entraide créée par le gouvernement wallon, ainsi qu’aux CPAS et assureurs concernés.

Après le fédéral, c’est au tour de la Flandre de proposer son aide aux sinistrés wallons. Plus précisément au gouvernement wallon qui semble crouler sous le poids des démarches de l’après-inondation. Avec l’assentiment du Premier flamand, Jan Jambon (N-VA), le ministre de la Santé du nord du pays, Wouter Beke (CD&V), a décidé de contribuer à l’effort national visant à aider ceux qui ont tout perdu le mois dernier. Les chiffres détaillés ne sont pas encore connus, mais rien que pour la ville de Liège, on parle de 6.500 logements concernés.

Une solution parmi d’autres qui ne conviendra pas à tous les types de profil. Les résidences-services sont normalement des appartements destinés aux personnes âgées. Ils sont fonctionnels, avec une cuisine et une salle de bains, mais ne comptent généralement pas plus d’une chambre. « L’évaluation devra se faire sur une base individuelle », confirme le porte-parole du ministre démocrate-chrétien. « C’est aux personnes de dire si cela les intéresse ou pas. Il paraît logique qu’elles préfèrent d’abord trouver une solution dans leur propre région. »

Le gouvernement flamand n’a pas prévu d’aider financièrement les sinistrés. Il prend ici le rôle d’un entremetteur entre propriétaires et futurs locataires temporaires. On connaît déjà les conditions : le prix devra être communiqué de manière transparente. Le contrat sera à durée déterminée mais il pourra s’étaler sur plusieurs mois en fonction des circonstances. Nettoyage, repas et autres services seront à charge des locataires. Toutes les personnes accueillies devront respecter les mêmes règles de test et de quarantaine appliquées aux nouveaux résidents qui intègrent ce type de lieu encore fortement encadré par les règles de protection contre le coronavirus.