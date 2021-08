Une stèle de Simone Veil recouverte de croix gammées en Bretagne

Installée sur le parvis de l’Hôtel de ville, renommé « Parvis Simone-Veil », cette stèle en granit a été inaugurée en novembre 2017. Cité par Ouest-France, le maire Erven Léon, a regretté un acte « inadmissible » et « incompréhensible ».

La Licra (Ligue internationale contre le racisme et l’antisémitisme) a aussi exprimé « son dégoût profond pour ces faits lâches et abjects ». « Tout doit être fait pour que leurs auteurs soient identifiés, jugés et condamnés », a demandé l’association sur Twitter.