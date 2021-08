Réfugiés afghans: Ecolo et Groen demandent la suspension des retours forcés

Les Verts demandent qu’il n’y ait plus de retours forcés vers l’Afghanistan. C’est ce qu’écrit De Standaard ce jeudi. « Nous voulons en discuter au sein du gouvernement », déclare la députée Groen Eva Platteau. « Les ambassadeurs de l’Union européenne plaident pour que les expulsions soient suspendues et ils ont une vue d’ensemble de la situation sécuritaire dans le pays. C’est un signal clair que nous ne pouvons pas ignorer ».

Groen et Ecolo réagissent avec mécontentement à la lettre que Sammy Mahdi (CD&V), le secrétaire d’Etat à l’Asile et à la Migration, a adressée à la Commission européenne la semaine dernière, avec ses collègues d’Autriche, d’Allemagne, du Danemark, de Grèce et des Pays-Bas. Ils y demandent que le retour forcé des demandeurs d’asile déboutés reste une option. Le PS avait également réagi en accusant Mahdi de ne pas avoir consulté le gouvernement avant de signer cette lettre. Les ambassadeurs de l’Union européenne dans la capitale afghane, Kaboul, ont réagi négativement et demandé que le rapatriement forcé soit reporté.