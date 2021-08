Euronav en eaux troubles au 1er semestre

Euronav essuie une perte de plus de 160 millions de dollars, là où l'exploitant de tankers était dans le vert un an plus tôt, et alors que son chiffre d'affaires a fondu au premier semestre, à 217,66 millions de dollars, contre 851,36 millions de dollars au premier semestre 2020.

Cela n'empêche pas l'entreprise de verser un dividende de 3 cents de dollar au titre du deuxième trimestre.