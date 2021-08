Météo: retour de l’été, jusqu’à 28°C ce jeudi

Le thermomètre indiquera 22°C au littoral et jusqu’à 28°C dans les grandes villes, sous un vent faible. Une petite brise de mer viendra toutefois chatouiller les Côtiers.

Durant la nuit, le ciel sera partagé entre nuages et éclaircies, tandis qu’une averse pourrait éclater localement. Toutefois, le temps restera généralement sec. Quelques nuages bas, de la brume ou du brouillard pourront ensuite se former, surtout dans l’ouest du pays et sur le relief. Le mercure s’endormira vers les 12°C dans les vallées ardennaises, 15-16°C ailleurs.