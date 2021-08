De gros retards pour les colis en provenance des pays situés hors UE (PRESS)

Au service clientèle de Bpost, on précise aux clients qui se plaignent que rien ne peut être fait pour accélérer le processus. Le retard peut être de trois semaines, s'entendent-ils répondre.

Jusqu'au 30 juin, les colis importés d'un pays non européen et dont la valeur était inférieure à 22 euros étaient exonérés de TVA. En mettant fin à cette exonération, l'Europe souhaitait éliminer l'avantage concurrentiel dont bénéficiaient les vendeurs non européens par rapport aux commerçants locaux.