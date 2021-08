Inquiétude au FC Barcelone: à l’heure actuelle, Memphis Depay ne peut toujours pas être aligné en Liga

En effet, aucune des trois recrues estivales du club catalan ne peut encore être inscrite sur la liste des joueurs pour la nouvelle saison, en raison des problèmes financiers. Outre Memphis Depay, Sergio Aguero et Eric Garcia sont donc également concernés, mais la situation presse moins car l’Argentin est indisponible pour plusieurs semaines, et l’Espagnol vient de revenir des JO.

Et les Blaugranas, qui cherchent à se débarrasser de Samuel Umtiti et Miralem Pjanic pour alléger leur masse salariale ne semblent pas en passe de boucler ces dossiers dans les prochains jours. Selon le quoitiden Sport, le Barça garderait toutefois l’espoir de pouvoir aligner Depay ce dimanche, étant donné que son contrat inclut un salaire fixe relativement peu élevé, et beaucoup de parts variables (bonus).