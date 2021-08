JO 2020: 28 jours de quarantaine pour certains athlètes australiens de retour de Tokyo

« Alors que d’autres pays célèbrent le retour de leurs athlètes, nous soumettons les nôtres au traitement le plus cruel et le plus insensible » a regretté Matt Carroll, le directeur général de l’AOC. « Non seulement nos olympiens sont entièrement vaccinés, mais ils ont également vécu dans une bulle hautement contrôlée à Tokyo, prenant les plus grandes précautions ? testés quotidiennement pendant de nombreuses semaines. »