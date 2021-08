La Bourse de Tokyo finit en baisse, victime de prises de bénéfices

L'indice vedette Nikkei a terminé en retrait de 0,2% à 28.015,02 points, et l'indice élargi Topix a clôturé autour de l'équilibre (-0,03% à 1.953,55 points).

Un nouveau record de cas quotidiens de Covid-19 a été enregistré mercredi au Japon (plus de 15.800 cas), et selon le journal nippon Sankei, le gouvernement songe à étendre encore le dispositif d'état d'urgence à d'autres départements du pays et pourrait le prolonger au-delà du 31 août.