Xior reprend avec succès une entreprise espagnole

Xior possède 99,9% de SPS qui restera cotée à la Bourse de Madrid et conservera le statut spécial espagnol de Socimi. SPS détient trois résidences pour étudiants à Madrid, Malaga et Séville soit plus de 725 lits.

Xior est spécialisée dans le logement étudiant en Belgique, aux Pays-Bas, en Espagne et au Portugal et est l'un des plus grands acteurs du marché du logement étudiant dans notre pays, avec des logements à Gand, Louvain, Anvers, Bruxelles, Hasselt et Liège.