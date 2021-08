Voyages à l’étranger: un pays européen renforce ses restrictions face à un record de contaminations au coronavirus

La Finlande va imposer de nouvelles restrictions sanitaires pour lutter contre la propagation du coronavirus dans sa capitale Helsinki, ont annoncé jeudi les autorités, après avoir enregistré un taux d’infection quotidien record dans le pays. À compter du 20 août, à Helsinki et ses environs, les événements en intérieur seront limités à 25 personnes, et les rassemblements en extérieur à 50, a annoncé jeudi l’agence administrative régionale du sud de la Finlande.

Bien que le taux d’incidence en Finlande ait été parmi les plus bas en Europe pendant la majeure partie de la crise sanitaire, le nombre de cas enregistrés a augmenté ces dernières semaines, atteignant mercredi un record de 1.024 nouvelles infections, selon l’agence de santé publique THL. Le pays nordique de 5,5 millions d’habitants a recensé plus de 115.000 infections et 995 décès liés au covid, le variant delta étant à l’origine de 90 % des nouvelles infections, selon THL.