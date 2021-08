MotoGP: un pilote soupçonné de sabotage

Dans un communiqué diffusé jeudi, Yamaha explique « la suspension du pilote par une utilisation non conforme et inexpliquée de sa moto lors du Grand Prix de Styrie le week-end dernier ».

Après avoir étudié « en profondeur » les données et la télémétrie de Vinales, l’équipe japonaise conclut que « les actions du pilote auraient pu causer des dommages importants au moteur de sa moto, ce qui aurait pu faire peser de sérieux risques au pilote lui-même et éventuellement représenter un danger pour tous les autres pilotes. »

L’Espagnol, 26 ans, ne sera pas remplacé en Autriche et « des décisions concernant les prochaines courses seront prises après une analyse plus détaillée de la situation et de nouvelles discussions entre Yamaha et le pilote ».