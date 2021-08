Coronavirus: le gouverneur de la province de Luxembourg lance un appel à se faire tester

Une nette recrudescence du nombre de cas positifs au covid-19 a été constatée ces derniers jours en région Centre-Ardenne, indiquent le cabinet du gouverneur et l’Outbreak Support Team Ambulatoire (Ostalux) de la province du Luxembourg, jeudi par voie de communiqué. Les autorités veulent procéder à un testing généralisé dans plusieurs communes.

« L’origine précise de cette flambée est difficile à déterminer », soulignent le gouverneur faisant fonction Olivier Dervaux et le docteur Guy Delrée chargé de coordonner l’Ostalux. « Plusieurs concertations ont été menées, notamment avec l’Aviq en charge de la surveillance des maladies infectieuses. Il a été décidé de procéder à un testing généralisé pour endiguer le plus rapidement possible la propagation du virus dans la région. »