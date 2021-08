Wallonie: le gouverneur ff de la province de Luxembourg lance un appel à se faire tester

Le Centre-Ardenne déplore une nette augmentation des cas de coronavirus, supérieure à la moyenne nationale et dont l’origine n’est pas déterminée. Comme le relaie L’Avenir, le gouverneur ff de la province de Luxembourg a lancé un appel à se faire tester.

« Il a été décidé de procéder à un testing généralisé pour endiguer le plus rapidement possible la propagation du virus dans la région du Centre-Ardenne », explique-t-il. « C’est pourquoi, il est demandé à toutes les personnes de la région Centre-Ardenne qui ont eu des contacts à haut-risque avec des personnes qui ont été à des événements rassemblant beaucoup de personnes ces quatre dernières semaines, comme des kermesses, de se faire tester sans délai. Les communes concernées sont Libramont, Saint-Hubert, Libin, Paliseul, Bertrix, Herbeumont, Neufchâteau, Sainte-Ode, Vaux-sur-Sûre et Léglise. »