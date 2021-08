Zurich Insurance: son bénéfice bondit avec la baisse des frais liés au Covid

Sur les six premiers mois de l'année, la diminution de ces dépenses a "plus que compensé" la hausse des frais pour les catastrophes naturelles et intempéries, a-t-il indiqué dans un communiqué.

Son bénéfice net semestriel a ainsi bondi de 86% sur un an, à près de 2,2 milliards de dollars, tandis que son bénéfice opérationnel a grimpé de 60%, à 2,7 milliards.