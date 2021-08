Coronavirus: Bruxelles toujours en rouge sur la carte européenne des voyages

La Flandre et la Wallonie gardent leur couleur orange sur la nouvelle carte européenne des infections au coronavirus tandis que Bruxelles reste en rouge. Dans le sud de l’Europe, de plus en plus de régions espagnoles passent au rouge foncé, selon la nouvelle mise à jour du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC) jeudi.

L’ECDC publie chaque jeudi une carte européenne basée sur le nombre d’infections et le pourcentage de tests positifs au cours des quatorze derniers jours. Elle propose quatre couleurs : vert, orange, rouge et rouge foncé. Un pays ou une région se colore de rouge si l’incidence sur 14 jours, le nombre de nouveaux cas pour 100.000 habitants, oscille entre 75 et 200, et si le taux de positivité est supérieur à 4 %. La couleur rouge s’impose aussi lorsque l’incidence est comprise entre 200 et 500, quel que soit le taux de positivité. À Bruxelles, l’incidence est actuellement de 370 infections pour 100.000 habitants. Le sud de l’Europe continue par ailleurs de s’assombrir. La France, à l’exception de la région Centre-Val de Loire, est entièrement rouge. L’Occitanie et la Provence-Alpes-Côte d’Azur virent même au rouge foncé.