Algérie, Italie, Grèce, Californie… les incendies ravagent plusieurs régions du monde

C’est en Algérie que le bilan est le plus lourd. 69 personnes ont perdu la vie dans un incendie qui ravage le nord du pays. La Kabylie est la région la plus touchée par ces 70 points de feux qui ne diminuent pas depuis quatre jours déjà. Les autorités algériennes ont évoqué une piste criminelle et quatre pyromanes ont déjà été interpellés par la police. Parmi les victimes de ces feux, 28 militaires qui évacuaient un village et 48 civils. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune a d’ores et déjà décrété un deuil national de trois jours qui a commencé ce jeudi.

Kabylie, Algérie. - Belga