L’Italien Fabio Aru, 31 ans, s’arrêtera après le Tour d’Espagne

L’Italien Fabio Aru (Qhubeka NextHash), 31 ans, a annoncé que le Tour d’Espagne qui débute samedi et qui s’achève le 5 septembre est la dernière course de sa carrière. Vainqueur de la Vuelta en 2015 et 4e en 2014, Fabio Aru compte neuf victoires professionnelles à son palmarès. Il aura disputé six grands Tours finissant deuxième du Giro en 2015 et 3e en 2014. Aru avait aussi terminé 5e du Tour de France 2017 (avec une victoire d’étape à la clé).

« Prendre cette décision n’a pas été facile, mais c’est quelque chose auquel je réfléchis avec ma famille depuis un certain temps. Je fais du vélo depuis 16 ans et depuis plus d’une décennie en tant que professionnel, mais le moment est maintenant venu de donner la priorité à d’autres choses dans ma vie, ma famille », a expliqué le champion d’Italie 2017 cité par sa formation qu’il avait rejoint cette année en provenance de UAE Team Emirates. Jusqu’en 2017, il portait les couleurs d’Astana. Trois équipes qu’il a chaleureusement remercié.

« Je continuerai à faire du vélo parce que c’est ce que j’aime faire, mais pour l’instant, je me concentre sur la Vuelta au mieux de mes capacités avec mes coéquipiers du Team Qhubeka NextHash ; et il est normal que mon voyage se termine ici en Espagne, un endroit et une course où j’ai des souvenirs incroyables », a conclu Fabio Aru.