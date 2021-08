Coronavirus: plus de 26.500 effets indésirables signalés depuis le début de la vaccination

L’apparition de ces effets secondaires est plus fréquente après l’administration de la deuxième dose dans le cas des vaccins Pfizer/BioNTech et Moderna mRNA, et l’inverse avec le vaccin AstraZeneca.

Toutefois, 6.788 signalements ont été classifiés comme « graves » par l’AFMPS, en raison d’une incapacité de travail temporaire ou de l’impossibilité de quitter la maison.

Quasi 200 notifications concernent des décès (199). Mais après évaluation et prise en considération des troubles cliniques antérieurs à la vaccination, et de l’évolution naturelle de ces conditions préexistantes, seuls quatre décès sont considérés comme probablement liés au vaccin. Il s’agit d’un cas de syndrome d’hyperperméabilité capillaire (AstraZeneca), d’un cas de thrombocytopénie immunitaire (AstraZeneca), et de deux décès consécutifs à un syndrome associant une thrombose et une thrombocytopénie (AstraZeneca et Johnson & ; Johnson).

Pour pouvoir assurer un suivi optimal, l’AFMPS demande aux personnes se faisant vacciner de continuer à signaler les effets secondaires via le formulaire disponible en ligne sur le site web http://www.notifieruneffetindesirable.be.