Tour du Danemark: Remco Evenepoel était «motivé» pour gagner pour son équipe

« Nous savions que ce serait une course difficile », a expliqué Evenepoel dans un communiqué de son équipe. « Nous étions donc toujours attentifs et roulions à l’avant au cas où une offensive survenait dans le peloton. Comme vous avez pu le voir, j’ai aussi tenté plusieurs fois ma chance. »

À 32 kilomètres de l’arrivée, alors qu’il était dans le groupe d’échappée, Evenepoel a manqué un virage dans une descente et a poursuivi sa route sur un chemin en gravier. « J’ai fait une petite erreur mais, heureusement, j’avais une équipe fantastique autour de moi, avec Jannik (Stiemle) (Morkov) et Michael pour faire l’effort pour revenir sur le groupe de tête. Dans les derniers kilomètres, je savais grâce à Michael qu’il y avait une portion raide qui arrivait et là, j’ai attaqué et fait la différence. »