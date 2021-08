Lancement du Covid Safe Ticket ce vendredi: comment obtenir le précieux sésame?

Le Covid Safe Ticket (CST) entre en vigueur ce vendredi en Belgique. Il peut être réclamé par les organisateurs d’événements en extérieur réunissant au moins 1.500 personnes, lors desquels il ne faudra dès lors plus respecter la distanciation sociale et le port du masque. Il pourra être appliqué aux événements en intérieur à partir du 1er septembre. Ce CST est uniquement valable en Belgique et concerne les personnes âgées de 12 ans et plus.