Grèce: les incendies sont maîtrisés, selon les pompiers

Les violents incendies qui ont ravagé plus de 100.000 hectares en Grèce depuis la fin juillet sont maîtrisés, a assuré vendredi à l’AFP un porte-parole des pompiers.

« Depuis hier (jeudi), il n’y a plus de front actif majeur, juste des poches éparses », a déclaré à l’AFP un porte-parole des pompiers, et ceci grâce aux précipitations tombées sur plusieurs régions et à la chute des températures.