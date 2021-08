Ypres Rally Belgium: déjà des sorties au shakedown jeudi soir

5,37 km qu’une cinquantaine de voitures ont parcourus à satiété devant des spectateurs enthousiastes. Pour quelques-uns des concurrents, c’était déjà l’occasion de vérifier que le parcours dans le Westhoek ne se maîtrise pas facilement. Ainsi, Manu Guigou partait en tonneaux avec sa belle Alpine A110. Le voilà contraint de déclarer forfait. Joshua Mcerlean (Hyundai i20 R2) et Martin Sesks (Ford Fiesta R4), Steven Spittaels (Peugeot 208 R4) et Koen Verlinden (Renault Clio R5) visitaient les fossés profonds mais seront au départ cet après-midi.

Plus tôt dans la semaine, Nicolay Gryazin (VW Polo R2) et Niels Reynvoet (Skoda Fabia Evo R2) étaient sortis lors d’une séance d’essais privés. Blessé, Willem Verbeke (le copilote de Reynvoet) ne prendra pas le départ. Pas plus que Reynvoet, d’ailleurs.