L’incroyable histoire du champion olympique du 110m haies, sauvé par une bénévole

Le 5 août dernier, le Jamaïcain Hansle Parchment s’est montré le plus véloce lors de la finale du 110 mètres haies, aux Jeux olympiques de Tokyo. Une victoire surprise qui aurait bien pu ne jamais se produire. La veille, Parchment n’est passé pas loin de manquer sa demi-finale à cause d’une erreur de bus. Il est en effet monté dans le bus menant vers une zone aquatique de Tokyo et non au stade olympique. « J’écoutais de la musique et je n’ai pas fait attention », a confié Parchment, qui s’est alors tourné vers les officiels présents sur le site. « Ils m’ont dit de prendre un bus en sens inverse. Mais je serais certainement arrivé en retard pour l’échauffement. »

La seule solution qui se présentait était de prendre un taxi, sauf qu’il n’avait pas d’argent sur lui. « J’ai vu cette volontaire et je l’ai suppliée.et elle m’a donné un peu d’argent pour prendre un taxi », raconte le Jamaïcain dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux. « Et c’est ainsi que j’ai pu me rendre sur la piste d’échauffement du stade et avec suffisamment de temps pour m’échauffer. »