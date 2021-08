L'entraîneur des Cats après les propos d’un journaliste sur son équipe: «Un licenciement, c’est très sévère»

Lors de la diffusion de la réception des médaillés olympiques et d’une partie de la délégation belge de retour de Tokyo samedi après-midi via la chaîne Facebook Live de Sporza, le journaliste sportif Eddy Demarez s’est laissé aller à des commentaires insultants envers les Belgian Cats.

Les propos sexistes et offensants du commentateur sportif Eddy Demarez, sur la chaîne publique flamande VRT, à l’encontre des Belgian Cats ont provoqué une vive polémique dans le monde du sport et des médias. La fédération belge de basket ainsi que les joueurs de l’équipe nationale féminine ont demandé la démission du journaliste. Une demande qui n’est pas appuyée par Philip Mestdagh, le coach des Belgian Cats.

« Je peux comprendre que mes joueuses aient été choquées. Ces déclarations étaient bien sûr très inappropriées », a réagi le coach belge, qui est aussi le père des joueurs Kim et Hanne Mestdagh, auprès de De Krant van West-Vlaanderen. « Kim, qui est en couple avec la joueuse italienne Giorgia Sottana depuis des années, est bien sûr choquée. Mais en fait, Hanne, qui n’est pas lesbienne, a été beaucoup plus sévère dans sa réaction. Certaines personnes plaident pour un licenciement, mais je trouve cela très sévère. Je préférerais que les deux parties se réunissent et discutent comme des adultes pour trouver une solution. Il n’y a ni gagnant ni perdant dans cette affaire. Et surtout : nous ne devons pas oublier que les deux parties auront besoin l’une de l’autre à l’avenir. »