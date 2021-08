Klauss, Muleka et Al-Dakhil incertains pour Beerschot – Standard

Mbaye Leye ne sait toujours pas s’il pourra compter sur toutes ses forces vives pour affronter le Beerschot dimanche (13h30) au stade Olympique d’Anvers. Touché dans le bas du dos à la suite d’un contact avec Seck dimanche dernier face à l’Antwerp, Joao Klauss n’a toujours pas repris l’entraînement. Jackson Muleka est lui aussi incertain : il a ressenti des douleurs aux ischios et doit se soumettre ce vendredi après-midi à un scanner. Enfin, Ameen Al Dakhil est touché au mollet et se testera lors de l’entraînement de ce vendredi en début d’après-midi. « Cela me semble compliqué pour Ameen, mais on va faire le nécessaire pour que les deux autres soient là », confie Leye.